Há 20 anos Alberto João Jardim processava José Manuel Rodrigues por difamação

Há 20 anos, o então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, decidiu agir judicialmente contra aqueles que haviam denunciado a sua conduta de governante, alegadamente imparcial, durante a campanha relativa às Regionais de 2000.

Um dos primeiros 'alvos' foi José Manuel Rodrigues, actual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e então líder o PP-Madeira (designação usada à data pelo CDS).

Rodrigues foi acusado de difamação, por ter apresentado queixa de Jardim na Comissão Nacional de Eleições. Na base da queixa estiveram declarações proferidas durante actos inaugurais ocorridos em plena campanha.

Com a decisão de Jardim processar o então líder do PP-M e também deputado no parlamento regional, o 1.º Juízo Criminal do Funchal notificou a Comissão de Regimentos e Mandatos da Assembleia Legislativa Regional, no sentido de esta se pronunciar sobre a autorização necessária para que Rodrigues comparesse perante a Justiça.

Enquando a decisão não era tomada, José Manuel Rodrigues deixava claro que não temia a ida ao Tribunal, antes pelo contrário, até a deseja. "Quero provar que houve violação da lei".

Na edição impressa do DIÁRIO de 9 de Fevereiro de 2001, era também notícia o facto do novo líder do PS-Madeira, José António Cardoso, não responder a Jardim, afirmando que só o fará quando "o assunto for sério. Insultos e grosserias ficarão sem resposta» por parte do novo presidente socialista. Uma nova estratégia, para "marcar a diferença" entre os dois presidentes. A ironia de Jardim ficava a cargo de Victor Freitas, então líder da JS.

A edição de há duas décadas ficou também marcada pelo rescaldo da manifestação nacional dos estudantes contra a reforma curricular, um protesto que juntou mais deum milhar de jovens no Funchal.

Há 20 anos era também notícia que quatro empresas estavam 'na mira' da inspecção. O DIÁRIO revelava que uma equipa conduzida por um perito nacional em Medicina do Trabalho estava a realizar uma auditoria a quatro empresas afectas a saúde, higiene e segurança no trabalho. A inexistência de regulamentação insular dava azo a suspeições sobre a qualidade destes serviços.

A promessa do orçamento regional para 2001 estar na Assembleia depois do Carnaval e o facto do ex-deputado e líder do PSN, Mário Albuquerque ter sido ilibado pelo tribunal das acusaçõesde peculato, subtracção de documentos e denúncia caluniosa, também foram destaque de 1.ª página.

Descarregue aqui a 1ª página de 9 de Fevereiro de 2001 e recorde estas e outras notícias do dia.