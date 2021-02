Sector do turismo defende manutenção das unidades abertas

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que o sector do turismo pretende continuar com a actividade apesar de todas as condicionantes motivadas pela pandemia e das restrições do mercado inglês e alemão.

“A quase totalidade do sector defende a manutenção das unidades abertas. Verificamos que no sector do alojamento local a actividade decorre com alguma dinâmica e que na parte da hotelaria as longas estadias e mesmo a atracção de clientes na lógica dos nómadas digitais – ou seja, pessoas que se deslocam para a Madeira e que aqui ficam várias semanas trabalhando à distância – têm captado mercado e justificam que essas mesmas unidades se mantenham abertas”, afirmou depois da auscultação feita às unidades hoteleiras e alojamento local.

De acordo com o governante, está colocada de parte o encerramento do sector do alojamento local, uma vez que lhe foi transmitida a intenção de continuar a aproveitar as oportunidades conseguidas através das ligações internacionais.

“Não se coloca, neste momento, a possibilidade de haver um encerramento do sector do alojamento, uma vez que é o próprio sector a reclamar o contrário, ou seja, deseja que se mantenha a funcionar, assim como a aproveitar o mercado que existe e as oportunidades conseguidas através das ligações internacionais que, neste momento, vigoram para a Madeira, nomeadamente da Alemanha, da Polónia, da França, de Portugal continental e mesmo da Ponta Delgada”, frisou.

A auscultação ao sector do turismo é feita semanalmente por parte do Governo Regional.