Guterres aplaude regularização temporária de venezuelanos que vivem na Colômbia

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, sublinhou hoje o "importante ato de solidariedade" da Colômbia ao regularizar provisoriamente os processos de quase um milhão de venezuelanos que vivem no país.

"Este importante ato de solidariedade vai permitir que aproximadamente um terço dos cinco milhões de refugiados e migrantes venezuelanos na região acedam formalmente a serviços e contribuam para a economia colombiana", enalteceu Guterres, citado através da sua porta-voz, Stéphane Dujarric.

A inclusão destes cidadãos vai "contribuir para o processo de recuperação da pandemia" além de permitir aos venezuelanos "acederem aos serviços de saúde e outros básicos do país".

A Colômbia vai regular provisoriamente os processos de quase um milhão de migrantes venezuelanos, anunciou hoje o Presidente colombiano, Ivan Duque, durante uma visita do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

A Colômbia, que não tem atualmente relações diplomáticas estabelecidas com Caracas, acolheu desde 2015 cerca de 1,7 milhões de venezuelanos, que fugiram de crise político-económico que o país está a enfrentar.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 34% dos 5,4 milhões de venezuelanos que abandonaram o país encontraram refúgio na Colômbia.

Deste número, cerca de 56%, ou seja, 950.000 pessoas, estão em situação irregular no país, segundo dados fornecidos pelas autoridades colombianas.

O 'status' de proteção tem uma duração de dez anos, período no qual os migrantes poderão pedir uma habitação, se desejarem permanecer na Colômbia.

Em dezembro, o Presidente foi duramente criticado por anunciar que os venezuelanos com uma situação irregular no país seriam excluídos da campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2, que, em princípio, vai começar dia 20 na Colômbia -- país com cerca de 50 milhões de habitantes.

Contudo, Duque lançou um apelo à comunidade internacional para possibilitar a vacinação dos cidadãos venezuelanos.