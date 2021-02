246 idosos vacinados contra a Covid-19 na Ribeira Brava e em Machico

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil esteve hoje a acompanhar a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Machico. A inoculação da vacina chega agora à população com mais de 80 anos e entre os 75 e 79 anos, depois de passar, por exemplo, pelos profissionais de saúde, forças de segurança na linha da frente, utentes das estruturas residenciais para pessoas idosas ou titulares políticos.

“O critério que está a prevalecer é o factor idade. É o factor que nos diz que os doentes estão mais vulneráveis. Estamos a ver isso nos doentes internados, nos doentes que acabam por ir para os Cuidados Intensivos e nos doentes que acabam por ter um desfecho fatal”, disse o governante.

A campanha arrancou durante a manhã no concelho da Ribeira Brava (102 idosos) e seguiu, a partir das 14 horas, para Machico (144). Para além das equipas responsáveis por este processo nos centros de saúde, a vacinação continuou durante a tarde na Casa de Saúde de São João de Deus e no hospital, onde decorre a segunda inoculação da vacina contra a Covid-19.

“O Plano Regional de Vacinação da Madeira está a ser cumprido rigorosamente”, disse ainda Pedro Ramos, recusando alimentar a polémica em torno da vacinação na Casa da Misericórdia de Machico.

O próximo lote de vacinas da Pfizer, que traz as restantes vacinas que estavam previstas para o início do mês, chegará a 15 de Fevereiro. Já as vacinas da Astrazeneca chegam apenas no dia 19 de Fevereiro. São 4.650 primeiras doses. Cada frasco dará direito a 10 doses. Em relação à vacina da Moderna anunciou que vai reunir com o coordenador da ‘task-force’ para decidir.