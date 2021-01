Naufrágio de dois barcos provoca 12 mortos na Colômbia

O naufrágio de dois barcos perto da cidade colombiana de Tumaco, na fronteira com o Equador, provocou a morte de 12 pessoas, incluindo sete crianças, avançaram hoje as autoridades locais.

"Soubemos que dois barcos se tinham virado e que 35 pessoas tinham sido resgatadas. Dez adultos e três crianças estão atualmente no hospital", disse o contra-almirante José David Espitia, da Marinha colombiana, sem adiantar mais pormenores sobre as circunstâncias deste incidente.

Já a presidente da Câmara de Tumaco, Maria Emilsen Angulo, confirmou os 12 óbitos e indicou que as sete crianças que morreram tinha idades entre os 3 e os 16 anos, admitindo também "uma elevada probabilidade" de ainda haver corpos sem vida por resgatar.

De acordo com as autoridades colombianas, o naufrágio ocorreu no sábado à noite, enquanto os barcos navegavam entre Tumaco e a cidade de San José del Guayabo.