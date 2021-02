Tentativa de furto acaba em agressão

Uma tentativa de furto motivou uma agressão em pleno dia no Funchal. Tudo começou quando um indivíduo encheu um saco de compras numa superfície comercial localizada na zona do Lido e tentou fugir sem pagar. Uma situação que ocorreu na última semana, pouco depois da hora do almoço.

Segundo o DIÁRIO apurou, quando se preparava para fugir o indivíduo foi apanhado. No momento em que o tentaram agarrar o homem ofereceu resistência e terá chegado mesmo a agredir uma pessoa com uma tesoura.

Posto isto, colocou-se em fuga num carro vermelho que já estava à sua espera.