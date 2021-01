Carro furtado de oficina na Cancela

Um carro, de marca Renault, com a matrícula 14-RM-31, foi furtado, na última semana, de uma oficina localizada na Cancela.

Segundo foi possível apurar junto do proprietário, o automóvel foi levado durante o dia sem que ninguém se tivesse apercebido.

Os funcionários só se aperceberam do furto ao final do dia quando iam arrumar os carros e este não estava no sítio do costume.

O lesado já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do veículo para entrar em contacto através do número 969264030.

Disse ainda que oferece recompensa a quem encontrar o automóvel.