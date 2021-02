Furtaram dinheiro de máquina de pagamento em estacionamento da Ribeira Brava

Uma das máquinas de pagamento automático que se encontra no parque de estacionamento da Ribeira Brava, junto ao complexo balnear, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada de segunda-feira.

O equipamento foi encontrado bastante danificado e sem o dinheiro que se encontrava no seu interior, num valor que rondava os 100 euros.

O parque é da responsabilidade da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que contactou as autoridades, tendo inclusive a Polícia Judiciária recolhido os indícios que possam levar à identificação do autor do furto.