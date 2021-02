Furtaram galinhas no Monte

Nem os animais escapam à onda de assaltos que tem ocorrido nos últimos tempos no Funchal.

No último fim-de-semana, cerca de dez galinhas foram furtadas de um terreno privado, no sítio da Corujeira, no Monte.

Segundo o proprietário, por volta das 3 horas da madrugada os vizinhos ouviram barulho, pelo que presume que foi a esta hora que os ladrões apanharam as galinhas que andavam soltas no terreno.

O lesado disse ainda que há tempos furtaram-lhe codornizes, sendo que o suspeito é um indivíduo já referenciado pela prática de crimes de furto.