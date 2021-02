ARDITI está a recrutar uma pessoa doutorada para trabalhar em Informática e Oceanografia

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – abriu um concurso para recrutar um investigador, que deve ser uma pessoa com o grau de doutoramento.

No aviso, publicado hoje em Diário da República, é especificado as funções a desempenhar pela pessoa que vier a ser selecionada. “O exercício de actividades de Investigação Científica na(s) área(s) de Informática e Oceanografia, com ênfase em algoritmos de inteligência artificial, com vista a desenvolver atividades no âmbito do projeto ‘PDP2 Atlantic Observatory — Data and Monitoring Infrastructure’, nomeadamente: Adaptar e executar algoritmos evolutivos e de inteligência artificial, com o objectivo de determinar localizações óptimas para a instalação de equipamentos oceanográficos, na zona costeira da Região Autónoma da Madeira; Participar na instalação de um sistema de monitorização costeira; Criação de plataformas de difusão de dados meteo-oceanográficos; Participar na escrita de publicações científicas no âmbito do projeto.”

A pessoa a contratar usufruirá de uma remuneração mensal de 2.134 euros, mas o contrato é de termo incerto. O certo é que não pode durar mais de seis anos e há a possibilidade de cessar bem antes, se, por exemplo, se esgotar o financiamento ou o projecto for concluídos antes.