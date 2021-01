Governo reserva 15 milhões para descarbonizar

A manchete deste domingo é simples e claro. 15 milhões para descarbonizar escrevemos, explicando que a "Secretaria da Economia abre amanhã concurso ao sistema de incentivo ‘Valorizar 2020’, com dotação destinada à descarbonização e à promoção da eficiência energética das empresas". Leia tudo na página 4.

A foto de destaque desta edição de domingo é dos danos causados pelo mais recente temporal em Ponta Delgada e na Boaventura. Temporal do Norte esteve a dois terços de um ‘20 de Fevereiro’ escrevemos no título e apontamos que "os 40 mil m3 de material sólido arrastado pelas chuvas em Ponta Delgada e Boaventura, no dia de Natal, representa 29% do volume do aterro do Funchal na sequência da aluvião de há 11 anos", o que atesta a dimensão deste evento de há quase um mês. Leia na página 19.

Com um título com dimensão, em que escrevemos 13 mega porta-contentores a caminho da Madeira e explicamos que a "entrada de ‘gigantes’ mundiais no Registo Internacional de Navios traz receita de 250 mil euros em taxas". Boas notícias que pode ler na página 5.

A cargo de decisões judiciais ficamos a saber que Filhas de euromilionária obrigadas a devolver 800 mil euros, porque o "ex-marido descobriu, após a separação, que a conta bancária estava vazia". No mesmo seguimento, saiba que ontem foi uma "Manhã acidentada em dia de reflexão" Ambas as notícias, entre outras, para ler nas páginas 6 e 7.

Assunto constante no último ano e com chamada à primeira página, o novo coronavírus reclamou ontem mais uma vida na Madeira, a 32.ª morte por covid-19, num resumo do dia que pode ler nas páginas 8 e 9.