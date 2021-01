SESARAM tem activos processos de compra ligados à Covid de mais de um milhão de euros

O SESARAM tem activos cinco concursos públicos para a aquisição de vários materiais e dispositivos médicos relacionados com o combate ao coronavírus que provoca a doença Covid-19, pelo menos são assim identificados pela empresa.

Estão em causa quatro procedimento contratuais com um valor base acumulado de 939 mil euros, o que, com IVA representa mais de 1,1 milhões de euros. No entanto, como se trata de um procedimento que promove a concorrência, o SESARAM pode conseguir preços abaixo daquele que se propor pagar.

Estão em causa dois concursos lançados no dia 27 de Janeiro para a ‘aquisição de máscaras com elásticose FFP2, por 211.300 euros, e a compra de ‘sacos de tecido e panos de limpeza’ com um valor base de 114.955 euros.

No dia 22, também deste mês, foi lançado outro concurso público para a aquisição de ‘material de Protecção Pessoal’ pelo valor de até 283.996 euros.

Na véspera, no dia 21 de janeiro, outro procedimento concursal teve como objecto a ‘aquisição de luvas para uso médico’, pelo valor de 328.800 euros.

Nesta fase, o SESARAM volta a recorrer ao concurso público para a aquisição deste tipo de consumíveis depois de, durante quase um ano, ‘com a corda ao pescoço’, ter recorrido ao ajuste directo, o que foi permitido por lei, tanto ao nível regional como nacional.