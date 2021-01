Secretaria de Educação promove concurso 'Libertem os Brinquedos!'

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística, da Direcção Regional de Educação, promove o 22.º concurso na área da expressão plástica, intitulado 'Libertem os Brinquedos!'.

Este concurso nacional de desenho/pintura destina-se a crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico de Portugal continental e regiões autónomas.

O objectivo principal é a valorização das artes visuais na componente artística e na formação integral da criança. Deste concurso resultará uma exposição de trabalhos, a realizar-se no Funchal, no âmbito da Semana Regional das Artes 2021.

Para realizarem os trabalhos, as crianças podem utilizar materiais de desenho, pintura, colagem e técnica mista sobre papel, recorrendo preferencialmente à pintura (guache, acrílico, têmperas, aguarela, tintas de óleo e/ou pasteis de óleo, entre outros) e ao desenho (grafite, tinta da china, sépia, sanguínea, canetas de gel, lápis de cor, canetas de feltro e/ou lápis de cera, entre outros).

O regulamento do concurso pode ser consultado em www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Educação-Artística ou nas páginas de Facebook ou Instagram da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), devendo os trabalhos ser entregues até ao dia 30 de Abril de 2021.

Um júri procederá à eleição dos melhores trabalhos por categoria, seleccionando os vencedores. Além dos troféus, os vencedores receberão ainda um prémio surpresa.