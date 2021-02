Aprovadas mais de 2 mil candidaturas a fundos europeus. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Instituto de Desenvolvimento Regional viabilizou 261 milhões de euros em investimentos em 2020, ano marcado pela pandemia. Taxa de execução do ‘Madeira 14-20’ atingiu os 63%, oito pontos percentuais acima da média nacional.

Erosão abala casas no Lugar de Baixo. População está alarmada com trepidação sentida durante a agitação marítima no início da semana e culpa a depauperada marina. Geólogo João Baptista valoriza a percepção sensorial e pede mais estudos. Conheça todos os pormenores nesta edição.

Sete autarcas dispensam vacinação, também para ler no DIÁRIO desta quarta-feira. Apenas três presidentes de Câmara assumem aceitar primeira dose.

Albuquerque garante que Madeira não terá casos “da prima e da sogra” em relação à vacinação.

Há 99 novos infectados e mais uma morte por Covid.

Diagnosticados quatro casos de cancro por dia. Esta é outra notícia em destaque.

Fique ainda a conhecer o Ecotrail Virtual Challenge, que arranca sexta-feira.