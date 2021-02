Madeira coordena plataforma de Investigação sobre Clima, Energia e Mobilidade

A Madeira organizou no final de Janeiro, através de um evento on-line, o arranque do Grupo de Trabalho Temático ‘Alterações Climáticas e Transição Energética’, do projecto FORWARD H2020, que envolveu 60 peritos e técnicos da comunidade científica, empresarial, organismos públicos e organizações da sociedade civil de todas as Regiões Ultraperiféricas (RUP’s), contando ainda com representantes de organismos da Europa continental.

A organização regional está a cargo da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e da Universidade da Madeira (UMa), com a colaboração dos Horários do Funchal (HF), da Agência Regional da Energia e Ambiente (AREAM) e da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC).

Estas plataformas colaborativas reúnem peritos das RUP da União Europeia (UE) para criação de Planos de Acção temáticos, no âmbito do financiamento Europeu para a Investigação e Inovação, orientados em particular para o próximo programa de financiamento Horizonte Europa (HE) 2021-2027.

O projecto FORWARD – ‘Promover a Excelência da investigação nas Regiões Ultraperiféricas da EU’ (GA/824550) é financiado através do Programa Quadro H2020, e visa promover o aumento da participação das RUP nos programas de Financiamento da Investigação e Inovação da Comissão Europeia (CE).

Com início em Janeiro de 2019 e com um prazo de execução de 36 meses, o FORWARD conta com a representação das nove Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia, incluindo parceiros representativos do ecossistema de Investigação & Inovação das RUP.

Os oito grupos de trabalho temáticos FORWARD foram definidos e identificados através de três vertentes de análise: o diagnóstico e mapeamento dos ecossistemas regionais de I&I (Investigação e Inovação) e a análise das áreas das estratégias de especialização inteligente RIS3 das RUP, com orientação para as novas áreas do próximo programa quadro Horizonte Europa (2021-2027).

Com base no diagnóstico e análise foram criados oito Grupos de Trabalho Temáticos (GTT) FORWARD:

1) Saúde, tecnologias médicas aplicadas, diagnósticos e terapias;

2) Ciências sociais e inovação social;

3) Sistema terrestres, ciências do espaço e do universo;

4) Tecnologia de informação e comunicações;

5) Alterações climáticas e transição energética;

6) Agricultura, ciências da vida aplicadas, biotecnologia e engenharia de biossistemas;

7) Conservação e restauro da biodiversidade;

8) Ciências e tecnologias do mar.

Estes Grupos de Trabalho pretendem criar a oportunidade de reunir peritos das RUP e, juntos, conhecer e adquirir capacidades específicas para aumentar a participação e competitividade das RUP no âmbito dos programas quadro para a Investigação e a Inovação. Os grupos são distribuídos e coordenados por parceiros do projecto em representação das nove Regiões Ultraperiféricas da União Europeia.

A Madeira está envolvida no projecto através da ARDITI e da UMa como parceiros oficiais, mas conta também com o envolvimento activo a nível regional, designadamente, da Secretaria Regional de Equipamento Social e Infraestruturas, Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Startup Madeira, Direcção Regional de Educação, SESARAM-EPE, Direcção Regional do Mar, Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, HF, AREAM, Centro de Estudos de Arqueologia, Águas e Resíduos da Madeira, ACIF, Instituto de Tecnologias Interativas/LARSyS, Observatório Oceânico da Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Escola Superior de Enfermagem, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, GESBA, bem como várias outras entidades e empresas privadas, envolvidos não apenas neste grupo temático, mas também nos restantes sete grupos criados, coordenados por outras regiões no âmbito do FORWARD.

Com a organização destas iniciativas de internacionalização do Sistema Científico e Tecnológico da Madeira, a ARDITI e a UMa pretendem promover a integração nas redes internacionais de I&I, assim como aumentar a participação com sucesso no acesso a financiamento europeu, em especial no novo o Programa Horizonte Europa, ao apostar no reforço das parcerias entre as Regiões ultraperiféricas da União Europeia.