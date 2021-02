Imagens que ilustram o primeiro dia de Ventura na Madeira

O líder nacional do Chega e deputado à Assembleia da República está na Madeira, onde irá participar num encontro com os militantes do seu partido.

Neste primeiro dia na Região, Ventura esteve reunido com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Mais tarde, foi recebido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia.

O político irá reunir-se amanhã, dia 27 de Fevereiro, com a Direcção Política Regional do CHEGA,, pelas 16h30, no hotel Vila Galé, em Santa Cruz.