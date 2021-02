Concurso das ambulâncias impugnado em tribunal

O contrato para a compra de 12 viaturas de socorro, que a Protecção Civil da Madeira fechou por 800 mil euros, já foi contestado. Empresa concorrente que apresentou uma proposta economicamente mais vantajosa aponta ilegalidades ao acto de adjudicação. É este o assunto que faz manchete na edição impressa do nosso matutino, neste sábado, 27 de Fevereiro.

Também em destaque, com foto, na capa do DIÁRIO de hoje, a gestão pública do CINM. “Se não tivéssemos ao longo dos anos uma gestão privada, se calhar não estaríamos aqui”, declarou o presidente executivo da SDM, Paulo Prada, durante a audição na comissão de inquérito. Leia mais na página 6.

A retoma do Turismo é outro dos temas que marca a actualidade neste sábado, em que a Região registou mais 58 casos de infecção por novo coronavírus. O Governo aguarda por alívio das restrições nos mercados emissores como o Reino Unido ou a Alemanha, mas perspectivas de retoma turística. só mesmo para depois de Maio.

Na política, já se forjam alianças para as autárquicas. Jorge Santos entra na lista de Ricardo Nascimento, na Ribeira Brava. De visita à Madeira, André Ventura já foi recebido no Parlamento e na Quinta Vigia.

Na Justiça:"Técnicos de laboratório queixam-se à Provedoria de Justiça". Para ler na página 9.

