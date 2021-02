Expomadeira 2021 deverá acontecer de 9 a 18 de Julho

A edição de 2021 da Expomadeira, a maior mostra das Actividades Económicas da Região, deverá realizar-se de 9 a 18 de Julho, revela a ACIF.

"Na expectativa que este ano estejam reunidas as condições necessárias para podermos realizar a Expomadeira, dentro dos parâmetros definidos pela autoridade de saúde, informamos que este evento está previsto para de 9 a 18 de Julho do corrente ano".

A Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, entende que, "passada esta fase conturbada", em que as empresas têm passado por "momentos bastante adversos", ditados pela pandemia de covid-19, "será tempo de pormos em prática todo o tipo de estratégias que ajudem as empresas a potenciarem as suas vendas".

Não obstante, a organização salienta que a realização da Expomadeira "irá sempre depender do ritmo da vacinação e da evolução desta situação sanitária na Região".

Ainda assim considera importante começar a delinear o evento e "aferir o interesse e as expectativas" do expositores, de modo a "adaptar esta exposição a este novo contexto".

As empresas interessadas em participar deverão preencher a manifestação de interesse, disponibilizada pela ACIF, "sem qualquer compromisso, até ao dia 30 de Março":