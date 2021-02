Madeira é Destino Preferido da APAVT 2021

A Madeira volta a ser em 2021 o ‘Destino Preferido da APAVT’ (tal como já havia acontecido o ano passado), acaba de revelar a Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Este é “um momento de grande felicidade e consideração com a Madeira, por parte da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo”, sublinha Eduardo Jesus, salientando que a relação entre o Governo Regional e a APAVT “tem sido sempre pautada pelo envolvimento comum e entusiasmado, ao longo de todos estes anos”.

Para o secretário com a pasta do Turismo esta distinção esta distinção surge no momento "ideal para promover a superação dos desafios que a pandemia nos trouxe".

De referir que a apresentação do prémio será feita através de um webinar, que decorrerá na próxima sexta-feira (dia 26 de Fevereiro), onde marcarão presença o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, entre muitos convidados.

O Destino Preferido da APAVT é um projecto anual que visa dinamizar os fluxos turísticos para um determinado destino, quer através de um trabalho de marketing quer através de um trabalho ao nível técnico com os operadores turísticos e com os agentes de viagens.

Já em 2016 a Madeira havia sido igualmente escolhida como Destino Preferido da APAVT, permitindo que, desde então o turismo nacional tenha crescido continuamente para a Região.