Saiba onde irá decorrer vacinação desta semana na Madeira

Pela terceira semana consecutiva mantém-se a campanha de vacinação por todos os concelhos, no que diz respeito aos utentes com mais de 80 anos e com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia.

No dia 22 de Fevereiro, a vacinação decorre na Ribeira Brava e Machico, no Centro de Saúde da Ribeira Brava e no Fórum Machico, respectivamente.

A 23 de Fevereiro, será na Calheta, no Pavilhão dos Prazeres.

Já no dia 24 de Fevereiro, a vacinação acontece em São Vicente e no Porto Moniz, no Pavilhão dos Prazeres e no Centro de Saúde do Porto Moniz, respectivamente.

No dia 25 de Fevereiro, realiza-se em Santa Cruz e Santana, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e na Casa da Cultura de Santana, respectivamente.

A 26 de Fevereiro será em Câmara de Lobos e Ponta do Sol, no Pavilhão Gimnodesportivo Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos e no Pavilhão da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, respectivamente.

Por fim, nos dias 27 e 28 de Fevereiro, a vacinação decorre no Funchal, no Madeira Tecnóplo.