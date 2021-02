Artur Soares Dias arbitra Borussia Mönchengladbach-Manchester City

O árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir o jogo de quarta-feira entre o Borussia Mönchengladbach e o Manchester City, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.

No jogo, agendado para as 20:00 de quarta-feira, Artur Soares Dias estará acompanhado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Bruno Rodrigues, enquanto o quarto árbitro será Hugo Miguel e no videoárbitro (VAR) estará João Pinheiro.

Borussia Mönchengladbach, na condição de visitado, e Manchester City, equipa dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, defrontam-se na Puskas Arena, em Budapeste, face às restrições de viagens impostas pelo Reino Unido, devido à pandemia de covid-19.