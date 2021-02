Benfica recebe Arsenal em Roma, para a Liga Europa

O Benfica vai defrontar o Arsenal em Roma, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, devido às restrições nas viagens para o Reino Unido devido à pandemia de covid-19, anunciaram hoje os 'encarnados'.

"O embate da 1.ª mão, tendo o Benfica como equipa visitada, vai realizar-se no Estádio Olímpico de Roma, em Itália, às 20:00 do dia 18 de fevereiro", anunciou o conjunto português no seu sítio oficial.

De acordo com o Benfica "a UEFA oficializou" a capital italiana como sede do encontro "devido às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal decorrentes da pandemia de covid-19".

Os 'encarnados' adiantam ainda que "a eliminatória será discutida em recintos neutros" e que "o local do duelo da 2.ª mão [em 25 de fevereiro], com o Arsenal como visitado, será anunciado brevemente".

O embate entre as 'águias' e os 'gunners' realiza-se, assim, no mesmo dia e horário para o clube estava previsto, mas no Olímpico de Roma, onde o Sporting de Braga defronta a Roma, do treinador Paulo Fonseca, na semana seguinte, na segunda mão da eliminatória.

Atualmente, as autoridades do Reino Unido exigem uma quarentena de 10 dias aos provenientes de Portugal.

Na segunda-feira, o organismo que rege o futebol europeu anunciou que o encontro entre os noruegueses do Molde e os alemães do Hoffenheim, também para a primeira mão da Liga Europa, vai ser jogado em Villarreal, em Espanha, desta feita pela decisão do governo de Oslo fechar as fronteiras a não residentes. O segundo jogo vai ser disputado em solo germânico.

Além destes jogos da Liga Europa, a UEFA também anunciou a alterações a dois jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Leipzig-Liverpool, em 16 de fevereiro, e o Borussia Mönchengladbach-Manchester City, em 24 deste mês, serão ambos realizados em Budapeste.