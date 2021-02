Antigo jornalista do Diário de Notícias Soares Rebelo morre aos 77 anos em Coimbra

O jornalista António Soares Rebelo, antigo chefe da delegação do Diário de Notícias (DN) em Coimbra, morreu hoje de doença com 77 anos, disseram amigos seus à agência Lusa.

Natural do concelho de Tondela, distrito de Viseu, António Martinho Soares Rebelo foi também, na década de 1980, um dos fundadores do antigo mensário As Beiras, que atualmente se publica como diário na região de Coimbra.

Liderou a redação de Coimbra do DN entre 1977 e 1999.

Já desligado do DN, exerceu o cargo de diretor-adjunto do Diário As Beiras, de 2003 a 2009, ano em que se reformou, quando este jornal tinha como diretor o empresário António Abrantes.

Assumiu ainda diferentes cargos de responsabilidade no Jornal do Fundão e na revista C, esta editada em Coimbra e agora extinta.

Nos anos de 1990, esteve envolvido no processo de legalização da Rádio Atividade, cujo alvará de radiodifusão foi obtido em associação com o jornal As Beiras.

Chegou a frequentar a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

Foi jogador de basquetebol e futebol da Académica e integrou as equipas de futebol do União de Coimbra e da Naval 1º de Maio, na Figueira da Foz.

Iniciou a carreira profissional no jornal Comércio de Angola, antes do 25 de Abril de 1974, e chegou a colaborar igualmente com a emissora oficial da antiga colónia portuguesa.