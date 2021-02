Há 35 anos Mário Soares celebrava a vitória nas eleições presidenciais

"Mário Soares Presidente". O título em letras garrafais foi a manchete da edição impressa do DIÁRIO a 17 de Fevereiro de 1986. Numa edição dedicada aos resultados eleitorais, o DIÁRIO de há 35 anos dava conta de que na véspera, dia 16, tinha sido "eleito o primeiro presidente civil da República Portuguesa nos últimos 60 anos".

No artigo publicado, e assinado pelo então director, Sílvio Silva, o DIÁRIO falava das mais disputadas e entusiásticas campanhas eleitorais e do empenho dos dois candidatos, Mário Soares e Freitas do Amaral, em sensibilizar a população para a importância daquele acto eleitorial. A votação massiva provou que a estratégia tinha funcionado.

Na Madeira, dos 174.232 eleitores inscritos, votaram a 16 de Fevereiro de 1986, 74%, ou seja, 129.287. A maioria (80.210) escolheu Freitas do Amaral, mas mesmo com 41.771 votos que não deram a vitória a Soares na Região, ao nível nacional, a votação ditou o contrário.

Na edição de há 35 anos, o DIÁRIO dava conta de que os festejos no Funchal tinham sido pacíficos com o então líder socialista, Emanuel Jardim Fernandes, a receber os cumprimentos e reproduzia as primeiras palavras do vitorioso Mário Soares, que afirmou que seria "um presidente solidário com os mais pobres e carenciados".

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 17 de Fevereiro de 1986.