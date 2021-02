City, Real, Bayern e Atlético são 'estrelas' da segunda parte dos 'oitavos'

O imparável Manchester City, o campeão Bayern Munique, o recordista Real Madrid e o periclitante líder Atlético de Madrid são as 'estrelas' da segunda metade dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, terça e quarta-feira.

Numa maré de vitórias iniciada há mais de dois meses e que já vai em 18 jogos, o City, de Pep Guardiola, está de volta aos seus melhores dias e, na 'Champions', é claramente favorito a manter a trajetória face aos alemães do Borussia Mönchengladbach. Sem ter 'contra' si, ainda por cima, o fator casa, já que o jogo se vai realizar em Budapeste, o conjunto inglês, no qual têm brilhado, no 'onze', os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, acredita que vai ser desta vez.

Na quinta época nos azuis de Manchester, Guardiola vai em busca de um troféu que só conquistou ao lado de Lionel Messi, no FC Barcelona (2008/09 e 2010/11), depois de uma eliminação nos 'oitavos' (2016/17) e três seguidas nos 'quartos'. Para já, os líderes destacados da Premier League vão ter pela frente o oitavo da Bundesliga, que vai em três jogos sem ganhar e não parece ter argumentos para evitar que se prolongue a espetacular série vitoriosa dos 'citizens'.

No mesmo dia, a Atalanta é anfitriã em Bérgamo do recordista de vitórias na 'Champions', o Real Madrid, que, desde a saída do maior goleador da sua história, o português Cristiano Ronaldo (451 golos em 438 jogos), nunca mostrou argumentos para chegar ao 14.º título - arrebatou o 13.º em 2017/18. Os transalpinos não têm estado ao nível espantoso da época passada, em que somavam goleada jogo sim, jogo não, mas, mesmo sem Papu Gómez, são um adversário suficientemente qualificado para fazer 'tremer' uma equipa 'merengue' pouco consistente. Os avançados colombianos Zapata e Muriel serão as maiores ameaças a uma defesa órfã do líder Sergio Ramos, o primeiro da lista de baixas dos 'merengues', que também incluiu Carvajal e Hazard. E Benzema, único ponta de lança, está em dúvida.

Antes, na terça-feira, entra em ação o campeão em título Bayern Munique, que, depois do 'sextete' de 2020, selado já em 2021 com o Mundial de clubes, corre para tornar-se o segundo clube, além dos 'merengues', a revalidar o título na 'era Champions'. Os bávaros deslocam-se a Roma, para defrontar a Lazio, que, apesar de ter Immobile ou Luis Alberto, parece uma equipa 'curta' para fazer face ao poderio do conjunto liderado pelo ponta de lança polaco Robert Lewandowski, o 'The Best' em título.

Um triunfo caseiro poderia mudar de alguma forma o favoritismo total do Bayern, mas este cenário é difícil de prever, já que os alemães somam 16 vitórias e um empate - 1-1 no reduto do Atlético de Madrid, com as 'reservas' - nos últimos 17 jogos na prova. Por seu lado, o Atlético de Madrid, líder cada vez menos destacado da Liga espanhola, é anfitrião do Chelsea, mas, em Bucareste, numa eliminatória que se projeta, à priori, como a que pode vir a ser a mais equilibrada. Finalista vencido em 2013/14 e 2015/16, o 'onze' de Diego Simeone estava a fazer uma época muito consistente, mas só venceu um dos últimos quatro jogos e, no fim de semana, no regresso à titularidade de João Félix, perdeu mesmo na receção ao Levante.

Quanto ao Chelsea, vai cumprir o primeiro jogo na prova sob o comando do alemão Thomas Tuchel, que na época passada conduziu o Paris Saint-Germain à sua primeira final. Desde que substituiu Frank Lampard, ainda não perdeu.

Os oitavos de final da 'Champions' arrancaram na semana passada, com o FC Porto a ser a única equipa a surpreender, ao vencer em casa a Juventus, de Cristiano Ronaldo, por 2-1, resultado ainda assim curto para o que fez o campeão português.

Por seu lado, o Paris Saint-Germain goleou fora o FC Barcelona por 4-1, com um 'hat-trick' de Mbappé, depois de um penálti de Messi adiantar os locais, o Borussia Dortmund venceu em Sevilha por 3-2, com um 'bis' de Haaland, e o Liverpool ganhou na casa emprestada do Leipzig por 2-0, com golos de Mané e Salah.