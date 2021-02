Segunda-feira com trânsito sem demoras

A semana arranca na Madeira com as estradas desimpedidas a esta hora, tanto nos acessos ao Funchal como dentro da cidade.

As saídas da via rápida em São Martinho, perto do Laboratório Regional de Engenharia Civil e do Hospital Dr. Nélio Mendonça são as que acusam trânsito moderado, mas aparentemente sem muitas esperas.

Já no Funchal, é na zona envolvente do Mercado dos Lavradores que há mais zonas marcadas a laranja, a esta hora: tanto na Rua do Visconde de Anadia, como na Rua Ribeira de João Gomes e na Rua Pestana Júnior.