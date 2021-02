Trânsito a lembrar outros dias

Esta sexta-feira começa com mais trânsito, com alguma procura acrescida a esta hora em alguns acessos ao Funchal. Na via rápida, o nó dos Viveiros está congestionado, assim como o de entrada a Leste, na descida para o Campo da Barca de Pena. Santo António também se apresenta com procura a minutos das 8 hortas.

Já fora da via rápida, a descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça é uma das zonas mais complicadas. A Rua 5 de Outubro e a Visconde Anadia têm grande fluxo de carros.