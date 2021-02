Trânsito com algum constrangimento à entrada do Funchal

As principais vias de acesso ao Funchal, a partir da via rápida, como habitualmente nos dias de semana, são os pontos de maior preocupação para quem circula a esta hora da manhã para entrar no trabalho.

Mesmo com as escolas em período de férias, o movimento nas entradas para o centro da cidade, revelam o mapa interactivo do Google Maps e as câmeras da Via Litoral, procede com algum movimento a partir de Câmara de Lobos e desde a zona da Cancela, com as saídas nos ramais à zona do Hospital, aos Viveiros e ao Campo da Barca, com um movimento mais intenso a esta hora.