A informação de trânsito do Google Maps aponta para uma manhã com alguma procura nos acessos ao Funchal, as zonas são as do costume e estão no laranja. Conte com maior procura nos acessos da Boa Nova, Pereira Júnior, Viveiros, Santo António e São Martinho.

Já fora da via rápida há ligeiras demoras na descida do Hospital, na 5 de Outubro e mais para Leste no acesso vindo na Rua da Ribeira de João Gomes, junto ao mercado dos Lavradores