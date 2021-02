Ministro do Interior da Líbia escapa a atentado perto de Tripoli

O ministro do Interior da Líbia, Fathi Bachagha, escapou hoje a uma tentativa de assassinato na autoestrada perto da capital Tripoli, disse à agência AFP fonte da sua comitiva.

O comboio de Fathi Bachagha, um dos nomes com mais poder no governo líbio, foi alvo de balas disparadas de um carro blindado, segundo mesma fonte. "A escolta de polícias que seguia o ministro ripostou após os disparos. Dois dos assaltantes foram presos e o terceiro está no hospital.

O ministro está bem", prosseguiu o porta-voz da comitiva. Fathi Bachagha, um 'peso pesado' na política local, tinha acabado de regressar de uma visita de rotina à sede de uma nova unidade de segurança tutelada pelo seu ministério, de acordo com a mesma fonte. Bachagha foi nomeado ministro do Interior do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU, com sede em Trípoli, em 2018.

O ministro, de 58 anos, que fez da luta contra a corrupção o seu principal "cavalo de batalha", era amplamente pressionado para servir como primeiro-ministro interino. Dez anos após a revolta apoiada pela NATO, que derrubou o regime de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia ainda está minada por lutas pelo poder, divididas entre duas autoridades rivais com implicações estrangeiras.

Em 23 de outubro, as duas partes rivais assinaram um acordo de cessar-fogo permanente, com "efeito imediato", após cinco dias de conversações em Genebra sob a égide da ONU. A 05 de fevereiro, o engenheiro e empresário Abdel Hamid Dbeibah foi nomeado primeiro-ministro interino, juntamente com um Conselho Presidencial de Transição de três membros, para liderar a transição até às eleições nacionais de dezembro de 2021.