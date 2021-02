Aviso de agitação marítima forte na Madeira prolongado até segunda-feira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 22 de Fevereiro. A indicação partiu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera tendo em conta a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, no que diz respeito ao vento, visibilidade e ondulação.

É ainda recomendado aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.