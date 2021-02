Há mais pedidos de apoio a crianças vítimas de violência

Aumentam pedidos de ajuda de crianças vítimas de violência é a manchete desta edição do seu DIÁRIO de domingo. Ainda na primeira parte escrevemos que o "número quase duplicou no ano passado, face aos valores registados entre 2016 e 2019". Aliás, "dados da Rede CARE, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, revelam que na Região a subida de casos foi mais expressiva do que no resto do País". Preocupante, sem dúvida. Leia tudo na página 5.

A imagem principal desta edição é o futebol, mais precisamente o futebol de primeira liga, com o Nacional ontem que sofreu a Segunda derrota consecutiva. A verdade é que o clube preto e branco "não teve ‘engenho e arte’ para surpreender o Belenenses SAD, que acabou por vencer a partida por 2-1". Confira na crónica da dupla 14 e 15.

Outro título, desta feita pela positiva, é o que garante que o Contencioso entre GR e Operações Portuárias chega ao fim. E explicamos: "Já foi assinado acordo de transacção judicial que garante operação nos portos aberta a outros operadores." Para saber mais leia a página 3.

Outros dois trabalhos merecem destaque nesta edição. A primeira nota é que o Observatório de Transporte Aéreo já é uma realidade, sendo este um "organismo criado para monitorizar de forma permanente o sector e as infra-estruturas aeroportuárias. Leia sobre o tema na página 2.

A segunda é que o PS quer comissão para programa de recuperação. A proposta é de Paulo Cafôfo que "defende que a execução dos 561 milhões provenientes da ‘bazuca’ europeia deve ser acompanhada por uma estrutura presidida por um independente". Conheça mais sobre esta ideia na página 4.

