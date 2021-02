Apoio financeiro do Estado à Madeira foi notícia há 35 anos

Há 35 anos, a edição impressa do DIÁRIO noticiava que a formalização do apoio financeiro do Governo da República à Região estava marcada para o dia 26 de Fevereiro desse ano, após o Ministro das Finanças, Miguel Cadilhe, o Ministro da República para a Região, Brigadeiro Lino Miguel, e o Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, terem chegado a acordo numa reunião decorrida a 18 de Fevereiro.

O documento que seria assinado uns dias depois desta notícia, definia o relacionamento entre Estado e Região, em termos financeiros, num prazo de cinco a seis anos, sendo que o Governo Regional desta forma a continuidade do investimento público em várias áreas, assim como a manutenção dos postos de trabalho na Administração Pública.

Era também expectativa que fosse desbloqueada a situação relativa à Zona Franca da Madeira e à criação do offshore banking, "duas peças que irão assumir importância decisiva na estrutura económica regional", escrevia o DIÁRIO na altura.

Na edição do DIÁRIO de 19 de Fevereiro de 1986, era também noticiado o facto da eleição de Mário Soares como presidente da República, que tinha acontecido três dias antes, tinha sido alvo de saudação por todos os partidos com representação na Assembleia da República.

De Lisboa chegava a notícia de um carro armadilhado que, na véspera, tinha explodido junto à entrada na Embaixada dos Estados Unidos da América. O carro tinha matrícula diplomática e entrou nas instalações da embaixada, tendo o motorista abandonado o veículo. A viatura ficou destruída, mas não houve outros danos materiais ou humanos. O atentado não tinha sido reivindicado à data da edição do DIÁRIO.

Os temas internacionais ganhavam destaque na primeira página do dia, com notícias como os confrontos no Golfo Pérsico, entre Iraque e Irão, um choque de comboios no Chile que causou uma centena de mortos e os confrontos na cidade de Alexandria, em África do Sul.

Descarregue aqui a edição de há 35 anos do DIÁRIO.