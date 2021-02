Granadas de morteiro atingem base aérea dos EUA no Iraque

Três granadas de morteiro foram hoje lançadas contra o aeroporto de Erbil, norte do Iraque, onde estão estacionados soldados dos EUA, provocando pelo menos dois feridos civis e danos materiais, anunciaram fontes securitárias.

Pelo menos um projétil atingiu o complexo militar onde estão estacionadas forças da coligação liderada pelos Estados Unidos junto ao aeroporto internacional da cidade, numa região do norte do país dirigida pelos curdos iraquianos, indicou um responsável à agência noticiosa AFP.

As duas outras granadas caíram em zonas residenciais situadas perto do aeroporto. Outras das fontes disseram sob anonimato à agência noticiosa Associated Press (AP) que pelo menos dois civis ficaram feridos, para além de danos em diversas viaturas e algumas estruturas, sem adiantar mais pormenores.

Este foi o primeiro ataque, em dois meses, dirigido contra instalações militares ou diplomáticas no Iraque.

Em 30 de setembro, seis granadas de morteiro explodiram junto do aeroporto. As autoridades curdas indicaram terem sido lançadas a partir de uma carrinha desde a cidade vizinha de Bartella, província de Ninevah, que escapa ao controlo do Governo federal.

Em Bagdad, continuam a ser frequentes os ataques contra a presença dos Estados Unidos, incluindo em direção à embaixada norte-americana, e ainda às colunas militares que transportam material para a coligação dirigida pelos EUA.