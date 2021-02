Bagdade diz que novas restrições não afectam visita do Papa ao Iraque

As autoridades iraquianas afirmaram sábado que a visita do Papa Francisco ao Iraque, prevista para de 5 a 8 de Março, não será afectada pelas restrições associadas à pandemia de covid-19, cujos casos aumentaram em Fevereiro no país.

Em declarações à agência estatal INA, reproduzidas pela Efe, Ismail al Hadidi, conselheiro do Presidente da República do Iraque, Barham Salih, afirmou que "a expansão do coronavírus e o reforço das medidas não afetarão a visita do Papa ao Iraque".

O funcionário acrescentou não crer "que a visita se adie" devido à situação pandémica no Iraque, informando que "os trâmites para a preparação da visita continuam", de acordo com a agência estatal iraquiana.

A menos de duas semanas da chegada do Papa a Bagdade, entraram em vigor novas restrições este fim de semana, entre as quais um recolher obrigatório total de sexta-feira a domingo e parcial nos restantes dias da semana.

Neste sábado, os novos casos de contágio atingiram os 3.200, o que compara com cerca de 700 no princípio do mês.

