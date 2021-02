Mais 53 novos casos em 24 horas na Madeira

A Madeira regista hoje mais 53 novos casos detectados de covid-19, sendo todos de transmissão local, informa esta noite a Direcção Regional de Saúde.

A Região Autónoma "passa a contabilizar 6.799 casos confirmados de COVID-19 no território regional, sendo que dos 53 novos casos, "na sua maioria" já estavam associados a contactos de casos positivos, o que leva a que as "investigações epidemiológicas" continuem.

De salientar que "hoje há mais 93 casos recuperados a reportar", assegura a autoridade de saúde, passando a "Região passa a contabilizar 5.225 casos recuperados de COVID-19". Ou seja, há ainda 1.511 casos activos, "dos quais 30 são casos importados e 1.481 são de transmissão local".

A DRS faz notar a morte já noticiada minutos antes.

Mulher de 52 anos morre com o vírus na Madeira Morreu mais uma pessoa com covid-19 na Madeira, neste dia 20 de Fevereiro, desta feita no seu domicílio, uma doente, 52 anos, não resistiu às complicações causadas pelo vírus.

Quanto ao isolamento dos casos activos, "a assinalar que 42 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (38 pessoas em Unidades Polivalentes e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 23 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio", aponta a DRS.

Dos casos em investigação, "há 234 situações em apreciação pelas autoridades de saúde", realça e aponta que estas estão "relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM".

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, um total de "1.626 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo", enquanto que da vigilância de viajantes, "3.875 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe".