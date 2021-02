Subsídio de mobilidade que 'liga' Madeira e Porto Santo orçado em 6 milhões de euros

O Governo Regional prevê um total de 6.065.356,25 euros na sequência do pagamento do subsidio atribuído às famílias e à celebração dos protocolos de cooperação entre a Região e a Porto Santo Line e Binter Canárias, na ligação entre a Madeira e o Porto Santo. Esta informação foi hoje publicada no Jornal Oficial da Região (JORAM).

Para o ano 2021 a verba foi de 1.315.356,25 euros; em 2021 será de 1.750.00 euros; em 2022 deverá baixar para 1.500.00 euros, valor que será igual em 2023.

A despesa deste ano tem o seu cabimento no orçamento da vice-presdiência e as verbas necessárias para os anos económicos de 2022 a 2023, serão inscritas na proposta de orçamento da Região respectiva.

De referir que, "à importância fixada para cada um dos anos económicos, poderá ser acrescido do saldo apurado no ano anterior".