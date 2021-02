“Deixar que os treinadores façam o seu trabalho” pode ser solução para o Marítimo

“Estamos a ver apenas a ponta do iceberg”. As palavras são de um adepto maritimista a propósito da crise do Marítimo, na sequência de mais uma derrota dos verde-rubro, ontem, frente ao Tondela, a quinta consecutiva na I Liga.

Mas não só. É que ontem Milton Mendes admitiu que o seu lugar como treinador do clube madeirense pode estar por um fio depois de mais esta derrota e é por isso que o adepto (que pediu anonimato ao DIÁRIO), aponta o dedo a Carlos Pereira, lembrando que a crise que se instalou no clube não é nova e pouco se fez para mudar: “Se o treinador sair é só mais um, devem chegar a um consenso e ele sai. O problema é que com este processo que dura no clube há três, quatro anos, o Marítimo também não é aliciante para um treinador ambicioso”.

Isto é, insiste o maritimista, é preciso “preservar os bons jogadores, em vez de os vender logo que oferecem dinheiro”. Isto porque se “não houver um investimento a longo prazo” dificilmente o Marítimo volta às vitórias de outros anos.

E não fica por aqui: “Deixar que os treinadores façam o seu trabalho” é outra das soluções para o sucesso da equipa, uma opinião que o maritimista conta ser partilhada entre grande parte dos adeptos.