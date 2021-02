Marítimo continua sem 'festejar'

O Marítimo somou esta tarde novo desaire na I Liga, desta feita ao perder no reduto do Tondela por 2-1, em jogo que encerrou a 19.ª jornada.

A sexta derrota consecutiva, quinta para o campeonato, deixa os verde-rubros no fundo da classificação e a apenas a dois pontos do último classificado, o Famalicão.

No Estádio João Cardoso a formação da casa esteve em vantagem logo ao minuto 22 por Murillo, mas Joel Tagueu mesmo em cima do intervalo veio a empatar a partida, deixando antevê uma boa reacção no segundo tempo.

A verdade é que a entrada para os últimos 45 minutos não foi a melhor e o conjunto orientado por Milton Mendes veio a estar de novo em desvantagem, desde o minuto 52, com um golo da autoria de Mario González, situação que veio a se manter até final.

Uma derrota que mantem o Marítimo no 14.º lugar, com 17 pontos, enquanto o Tondela igual o Nacional no 10.º lugar com 21 pontos.