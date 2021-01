JSD Funchal volta a apostar em iniciativas solidárias

Na sequência do ciclo de iniciativas solidárias de entrega de bens alimentares a associações de solidariedade social, desenvolvido, em Dezembro último, pela JSD/Madeira, a Concelhia do Funchal da freguesia do Imaculado Coração de Maria arrancou, neste mês de Janeiro, com novas acções, para garantir ajuda aos que mais precisam.

Uma resposta que os Jovens Social-democratas assumem como bandeira, deixando claro que a juventude tem “um importante papel a cumprir nesta matéria”.

“Temos de estar ainda mais próximos de quem precisa, identificar os problemas e reforçar as soluções e é também aqui que nós, JSD, temos um papel a cumprir e um contributo a prestar”, afirmam, reiterando que todas as acções solidárias devem ser levadas a cabo “em continuidade e sempre que existam dificuldades por colmatar”.

Esta actividade levada a cabo pela JSD do Imaculado Coração de Maria e pela Comissão Política local do PSD, consistiu na doação de vários produtos alimentares e vestuário à Comunidade Paroquial da Freguesia, que depois tem a missão de proceder à respectiva distribuição pelas famílias mais carenciadas.

“É nossa obrigação estarmos atentos a todas estas realidades e, enquanto JSD, iremos dar seguimento a estas ações, em complemento à apresentação de propostas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida destas populações”, rematam os Jovens Social-democratas do Funchal.