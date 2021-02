No seu DIÁRIO desta terça-feira, a manchete revela que se registaram mais 101 mortes em Dezembro e Janeiro. Só no último mês, houve mais 21% de óbitos do que a média de Janeiro dos últimos cinco anos. Limitações no funcionamento dos centros de saúde, devido à pandemia, podem explicar subida da mortalidade. Saiba também que o Governo investe mais de 6 milhões em oxigénio medicinal.

Deputados prescindem da vacinação. Representantes dos partidos dão prioridade aos grupos de risco e aos titulares de cargos políticos com funções executivas. Hospital do Funchal recebeu ontem 11.700 doses da vacina da Pfizer. As restantes 5.850 só deverão chegar dentro de duas semanas. Madeira com uma morte e 61 novos casos.

“A Covid está a atirar muitas pessoas para a rua”. Sílvia Ferreira, directora do CASA, alerta para as dificuldades em responder às carências sociais.

Na edição de hoje, pode ler que o turismo retrocede três décadas. Motor da economia da Madeira recuou para registos dos anos 90.

