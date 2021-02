MAAT e Juventude abrem estágios para jovens do Ensino Superior

A Fundação da Juventude em parceria com a Fundação EDP lançou mais uma edição do Programa de Estágios MAAT - Museu de Arte Arquitectura e Tecnologia destinada a jovens alunos do Ensino Superior entre os 18 e os 25 anos, que tem como objectivo proporcionar uma experiência de aprendizagem neste museu de referência internacional. Os candidatos devem residir de preferência na área de Lisboa, onde o Museu está localizado.

A organização procura alunos de licenciatura, mestrado ou pós-graduação das áreas de Ciências (Ambiente, Electricidade, Electrónica, Energia, Física e Química) ou Artes (Arquitectura, Arte Multimédia, Artes Plásticas, Ciências da Arte e do Património, Comunicação Cultural, Estudos Artísticos, História da Arte, Museologia, Produção e Gestão Cultural). As inscrições estão abertas até ao dia 3 de Março. A selecção dos candidatos decorre de 8 de Março a 5 de Abril.

O Programa de Estágios MAAT inclui uma formação inicial de três semanas, a tempo parcial, ministrada pelo MAAT, finda a qual serão seleccionados os jovens que irão frequentar o estágio de seis meses. Este dará aos participantes a oportunidade de desenvolver uma experiência profissional no museu, aprofundar o conhecimento sobre a instituição a partir de dentro, ao mesmo tempo que desenvolvem competências de liderança e treino em gestão de equipa e desenvolvimento de espírito de iniciativa, compromisso e disciplina, sublinha a Fundação da Juventude, que com o MAAT realizam a 29.ª edição deste programa.

Os estágios têm uma duração mínima de 12 horas semanais, dividida por três dias, de quarta a segunda-feira. Os turnos são entre as 11h e 15h ou entre as 15h e 19h, um das quais obrigatoriamente ao fim-de-semana. À sexta-feira e ao sábado poderá haver um turno adicional das 19h às 22h.

Para os alunos seleccionados o programa inclui uma bolsa de estágio de 5 euros por hora, subsídio de transporte até 35 euros e um seguro de acidentes. Os estagiários melhor classificados podem candidatar-se a um segundo estágio, dá conta ainda a Fundação da Juventude.

De referir que os candidatos devem dominar a língua portuguesa e ter como segundo idioma o inglês e que a formação inicial, que tem início a 6 de Abril, não dá direito a bolsa. Os estágios, já remunerados, começam a 3 de Maio.

Os jovens interessados devem preencher o formulário disponível em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuEzwKcHEWwmox-BukMa2SD10E9ulHJCddXFgx1ssqaswBQ/viewform.