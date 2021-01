Mais 94 casos positivos na Madeira

Há mais 94 novos casos positivos a reportar na Madeira, este domingo, pelo que a Região passa a contabilizar 5.178 casos confirmados desde o início da pandemia. Trata-se de 91 casos de transmissão local e três casos importados (1 da Região de Lisboa e vale do Tejo e 2 da Região Norte de Portugal).

Também hoje há mais 118 casos recuperados a reportar, pelo que são 1.982 os casos activos, dos quais 101 são casos importados e 1881 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 76 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (68 pessoas em Unidades Polivalentes e 8 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 46 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Adicionalmente, três doentes com diagnóstico de COVID-19, provenientes do território continental (Região de Lisboa e Vale do Tejo), permanecem em Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, desde o dia 30 de Janeiro.

No total, há 170 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.