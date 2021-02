Funchal organiza 'Golden Age Gym Festival' no próximo ano

O evento 'Golden Age Gym Festival' vai decorrer, no Funchal, de 2 a 7 de Outubro, do próximo ano.

A vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, recebeu, esta tarde, nos Paços do Concelho, a comitiva da Federação de Ginástica de Portugal, para uma reunião de trabalho que visou abordar o início da preparação do evento.

No encontro, em que estiveram presentes o Presidente da Federação, Luís Arrais, o Vice-Presidente, António Guerreiro, e o Presidente da Associação de Ginástica da Madeira, Gonçalo Marques, a autarca salientou que a organização deste evento “é um grande momento para o Funchal, e para a Região, e reflecte a aposta que o município tem feito ao longo dos últimos anos ao nível do desporto e da organização de eventos de cariz internacional".