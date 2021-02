Turma em isolamento do Externato D. Maria Amélia será testada à covid-19

A turma do 4.º ano do Externato Princesa Dona Maria Amélia que se encontrava em isolamento profilático desde o dia 12 de Fevereiro, será testada à Covid-19. Isto porque o resultado do teste feito à criança que teve um contacto próximo com um familiar infectado, e que deu origem ao isolamento da turma, deu positivo.

A direcção do externato recomenda a todos que se mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com a Covid-19 e recorda que se algum elemento do agregado familiar ou do seu ambiente próximo, desenvolver sintomas sugestivos de Covid-19 deve contactar a Linha do Serviço Regional de Saúde (800 24 24 20).