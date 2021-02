Turma do Externato Princesa Dona Maria Amélia em isolamento

Uma turma do 4.º ano de escolaridade do Externato Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, foi colocada hoje em isolamento profilático, depois de uma criança ter tido contacto próximo com um familiar que testou positivo à COVID – 19.

A turma ficará em isolamento até que a DRS informe à Direcção do Externato o resultado do teste da criança em questão.

A direcção recorda a necessidade de toda a comunidade escolar se manter atenta ao surgimento de sintomas compatíveis com a Covid-19.