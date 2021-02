2020 mais verde e com combustíveis mais baratos

A Madeira ficou mais verde com a pandemia, o nível de poluição de NO2 no Funchal sofreu uma redução assinalável sobretudo entre meados de Março e meados de Maio, tendo os valores do dióxido de azoto caído cerca de 60%. Este ano a redução não é tão significativa, mas existe em relação às emissões do início do ano passado. O consumo de combustíveis também desceu 16,6%, bem como o preço destes. A Madeira produziu menos 7,2% de energia eléctrica.

O ambiente foi um dos vários sectores analisados no âmbito do boletim ‘Em Foco’, hoje divulgado pela Direcção Regional de estatística, que a partir da informação disponibilizada pela Agência Europeia do Ambiente trabalhou os dados referentes aos níveis de dióxido de azoto (NO2) presentes na atmosfera no Funchal entre 1 de Janeiro de 2020 a 8 de Fevereiro de 2021 e comparou-os com os 4 anos anteriores, tendo chegado á conclusão que a pandemia contribuiu positivamente para um ambiente menos poluído. A maior diferença foi registada entre meio de Março e meio de Maio, a coincidir com a maior percentagem de fecho temporário de empresas e com a generalização do teletrabalho quer no sector privado, quer no público, recorda. “. Naquele período, os valores de NO2 chegaram a ser cerca de 60% inferiores ao mínimo observado nos quatro anos precedentes”.

A partir de Junho, a vida retomou alguma normalidade e a estrada também, com os valores da poluição a subirem em consequência, mas ainda assim na maior parte dos últimos sete meses do ano de 2020 abaixo do mínimo dos últimos 4 anos.

Já em relação a 2021, até 8 de Fevereiro, há também melhorias, quando comparado com os valores de 2020 pré-pandemia. “Os valores estão significativamente abaixo da média de 2016, 2017, 2018 e 2019”, sublinha o boletim.

A diminuição do dióxido de azoto não pode ser dissociada do consumo de combustíveis fósseis, tendo o consumo de gasóleo e gasolina na Madeira recuado em 2020 16,6% relativamente ao ano anterior. O ano até tinha entrado com maior consumo, tendo recuado em Março 19,1%. Novamente Abril foi o mês de maior transformação, com recuo de 59,8% no valor consumido de gasolina e gasóleo. De Maio a Junho a Região voltou a abastecer mais, mas ainda assim menos que em 2019. Os valores foram subindo nos meses seguintes, mantendo-se as quebras acima dos 10%

Quanto ao preço, o mercado ditou a baixa. Em 2020 o gasóleo desceu 11,2 cêntimos e a gasolina 10,1 cêntimo por lito. Mas não só. Segundo a DREM, os preços médios dos dois em 2020 (1,154 euros no caso do gasóleo e de 1,373 euros no caso da gasolina) foram os mais baixos dos últimos quatro anos.

A análise mês a mês revela que desde Janeiro até Maio o preço veio descendo, altura em que o gasóleo custava 1,084€/litro e a gasolina de 95 octanas, 1,273€/litro. A partir de Junho, a tendência mudou e os preços começaram a subir, não o suficiente para no final de 2020 igualar o valor com que tinham começado o ano (1,145€/litro no gasóleo e 1,365€/litro na gasolina).

Quanto à produção de energia, a Madeira recuou em 2020, segundo dados fornecidos pela Empresa de electricidade a Madeira à DREM foram menos 7,2% face a 2019. Uma vez mais, sem sopresas, Abril foi o mais negativo, com uma redução na produção de 17%. Em Maio melhorou para -15,8, tendência que se prolongou até Setembro, em que a queda na produção teve uma variação de -5,1% relativamente ao período homólogo. Outubro inverteu a tendência decrescente, a variação negativa na produção foi de -7,2%, tendo depois em Dezembro recuado para -4,8%, a quebra menos significativa desde Abril do ano passado.