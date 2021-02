Consumo de combustíveis na Madeira diminuiu 16,6% em 2020

"A introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina), na RAM, rondou os 124,8 milhões de litros em 2020, tendo diminuído 16,6% face ao ano precedente", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira, em nova publicação divulgada esta sexta-feira, com base nos dados fornecidos pela Alfândega do Funchal.

Segundo a nota, "de referir que aquele quantitativo é o mais baixo desde o início da série disponível (ano de 2008)", afiança.

Em termos específicos, ou seja "a informação desagregada pelos principais tipos de combustível mostra que foram introduzidos 90,3 milhões de litros de gasóleo, -15,7% que em 2019", mas no que "se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respectivamente os 25,3 e os 9,1 milhões de litros, representadas pela mesma ordem, variações face ao ano precedente de -22,8% e -6,4%".