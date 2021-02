“Combate à insegurança exige respostas e mais meios humanos e materiais”

“Há mais de cinco anos que alertamos o Governo da República para a necessidade de proceder ao reforço do número de efetivos da PSP na Madeira e para a falta de recursos materiais e é de lamentar que, passados estes anos, ainda nada tenha sido feito” afirmou, hoje, a deputada Sara Madruga da Costa, numa audição ao Ministro da Administração Interna onde deixou claro que “a crescente insegurança a que assistimos, aqui no continente mas também nalgumas zonas da Madeira, concretamente no Funchal, está associada a esta falta de investimento e a este sacudir de responsabilidades que deve ser urgentemente revisto”.

Sara Madruga da Costa que defendendo uma solução urgente para o problema, instou o Governo Central a “passar das palavras às ações” e a assumir as suas competências e responsabilidades, tanto mais quando sabe que “sem meios humanos e materiais, a resposta que se impõe, nesta fase, à segurança das nossas populações, torna-se impossível de concretizar”.

Conforme frisou, o sentimento de insegurança e a criminalidade que têm vindo a aumentar, particularmente nesta fase de confinamento e de recolher obrigatório, determinam a existência de uma estratégia mais firme e mais capacitada por parte das forças de segurança que “deve ser orientada e garantida pelo Estado”, sendo que de nada vale prometer que se vai reforçar o número de efetivos e as zonas de intervenção quando, na prática, “nada disso corresponde à verdade”.

No decorrer desta audição regimental, a deputada madeirense, que é também Presidente do Grupo de Trabalho sobre a avaliação das condições de trabalho das forças e serviços de segurança da Assembleia da República, confrontou ainda o Ministro da Administração Interna com a falta de meios do Comando Regional da PSP na Madeira, “onde parece faltar até o que é básico ao seu funcionamento, como é caso do gás, água quente para banhos ou mesmo sabão líquido, álcool gel e papel”.

Sara Madruga da Costa que aproveitou ainda a oportunidade para abordar a questão da remodelação e construção das esquadras da PSP na Madeira, “um assunto há muito reivindicado pelo PSD que praticamente está na mesma e sem sofrer alterações significativas”, referiu, tendo questionado o Governo sobre o ponto de situação das mesmas à data.

Refira-se que o Governo da República apenas respondeu a esta última questão, tendo o Secretário de Estado adjunto e da Administração Interna afirmado que o projeto de execução da esquadra da PSP da Ponta do Sol e do Comando Territorial da GNR está em análise e que os projetos de execução das esquadras da PSP do Porto Santo, Ribeira Brava e Santa Cruz ainda não estão concluídos porque os projetistas estão a efetuar correções.