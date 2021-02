PSP sem gás, sabão e álcool-gel

Bom dia! Os polícias que asseguram a vigilância de mais de 1.700 infectados estão, há mais de uma semana, sem banhos de água de quente. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica ainda que os medidores de temperatura são também uma miragem nas esquadras.

Táxis isentos da taxa: Governo Regional aprova hoje medida que dispensa o pagamento do controlo metrológico até ao fim do ano.

Ponta do Sol com risco muito elevado: 88% da população da Região reside em concelhos com risco acima do moderado para covid-19. Ontem, a Madeira registou 82 novos casos e mais três óbitos.

Morreram mais três pessoas com Covid-19 na Madeira São três homens com 82, 85 e 92 anos. Faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Filho de madeirenses dá vida a série da FOX: Kevin dos Santos, filho de faialenses, é o criador da nova série do canal televisivo norte-americano com estreia marcada para o dia 14 de Fevereiro.

Despedido funcionário que vandalizou 11 carros da CMF: A aprovação da sua pena de despedimento terá lugar na reunião de câmara, depois do homem ter vandalizado as viaturas no último mês de Setembro.

